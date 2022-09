Milan, ora c’è l’annuncio ufficiale: fiato sospeso per l’idolo del tifosi (Di sabato 24 settembre 2022) Il Milan si gode il momento d’oro che il proprio giocatore sta vivendo, ma nonostante tutto è arrivato l’annuncio che lascia in sospeso: le ultime. Il Milan attende con ansia di sapere quale sarà il proprio destino in base agli impegni da dover affrontare dopo la sosta per le nazionali. Diversi importanti giocatori sono stati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 settembre 2022) Ilsi gode il momento d’oro che il proprio giocatore sta vivendo, ma nonostante tutto è arrivatoche lascia in: le ultime. Ilattende con ansia di sapere quale sarà il proprio destino in base agli impegni da dover affrontare dopo la sosta per le nazionali. Diversi importanti giocatori sono stati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM'ORA MILAN Lesione al muscolo gemello mediale per #Maignan Possibile stop di un mese per il portiere #SkySport #Milan - lucabianchin7 : Intervista di @agrandesso a #Kalulu sulla @Gazzetta_it di oggi: “Maldini molto presente, spiega come difendere senz… - capuanogio : #Juventus, i conti non tornano e ora il club vira su una strategia di mercato simile a quella di #Milan e #Juventus… - apathetichead : @ingefatto Anche perché a me non è mai piaciuto sin dai tempi del Milan, nemmeno da noi per tutto il periodo dei 5… - yg_stam : RT @npomvtt: A BIG! A solista IU compareceu ao desfile da Gucci na 'Milan Fashion Week 2022'. L'ora d'oro di Gucci con IU #IUatGucciMFW #I… -