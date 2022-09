Milan-Napoli | insulti razzisti a giornalista | Daspo di 5 anni al tifoso

SkyTG24 : Insulta un cronista dopo la partita Milan-Napoli: 5 anni di Daspo - ciropellegrino : #Milan-#Napoli, offese razziste al giornalista di CalcioNapoli24 : il questore emette Daspo di 5 anni per l'autore… - AntoVitiello : ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e c… - andreastoolbox : #Tifoso insulta con «terrone di m...» al giornalista dopo Milan-Napoli: Daspo di 5 anni al 45enne di Terni - pino_nostro : RT @PeppinInter: ++ Daspo di 5 anni al tifoso troglodita che ha aggredito il giornalista @marcolombardi24 al termine di Milan Napoli. Decis… -

Discorso simile per Theo Hernandez , che dopo la sfida alera arrivato in nazionale non al ... Ilspera di averlo in panchina contro l'Empoli, per poi lavorare al meglio in vista della Juve....e sostituzione vengono fatte in poche ore si potrebbe avere Maignan disponibile per Dinamo -... Emilio, tifoso del, è caustico: "Volevo solo ricordare ai tifosi milanisti che hanno gioito ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Nella classifica dei dribbling riusciti dei giocatori di Serie A (non quelli tentati) la posizione del napoletano Khvicha Kvaratskhelia sorprende ...