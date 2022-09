Milan, infortunio per Kjaer. Il ct della Danimarca: "Va valutato, ma non lo manderemo a casa" (Di sabato 24 settembre 2022) Apprensione in casa Milan. Durante il match di ieri della Danimarca contro la Croazia, Simon Kjaer ha riportato un infortunio alla caviglia.In attesa del report dello staff medico, Rasmus Hjulmand,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 24 settembre 2022) Apprensione in. Durante il match di iericontro la Croazia, Simonha riportato unalla caviglia.In attesa del report dello staff medico, Rasmus Hjulmand,...

Gazzetta_it : Milan, ancora un infortunio: si ferma anche Kjaer - sportli26181512 : Milan, modificata la lista Champions: Tatarusanu prende il posto di Maignan: All'indomani dell'infortunio del franc… - Pall_Gonfiato : Il #Milan trema per l'infortunio di #Kjaer. Siete d'accordo con il ct della #Danimarca? ?????? - sportli26181512 : Milan, lavoro personalizzato per Tonali: Sandro Tonali, reduce dall’infortunio che lo ha costretto a lasciare il ri… - sportli26181512 : Milan: Maignan out, Tatarusanu in lista Champions: (ANSA) - MILANO, 24 SET - Ciprian Tatarusanu è stato inserito ne… -