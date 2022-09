Milan | De Ketelaere | “Quando sono arrivato c’era positività | poi negatività”

sportface2016 : #Milan, #DeKetelaere: 'Ho sentito un po' di negatività ultimamente, ma il calcio va così' - PianetaMilan : #Milan, #DeKetelaere: “Quando sono arrivato c’era positività, poi negatività” #ACMilan #SempreMilan - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - De Ketelaere: 'Ho molto da imparare, voglio diventare un calciatore migliore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - De Ketelaere: 'Ho molto da imparare, voglio diventare un calciatore migliore' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - De Ketelaere: 'Ho molto da imparare, voglio diventare un calciatore migliore' -

Lo ha detto il trequartista del, Charles De, in un'intervista al portale belga HNL nella quale ha parlato del suo approccio alla Serie A e dell'inizio tra alti e bassi coi rossoneri: '...Il numero uno del Real vorrebbe riportare al 'Bernabeu' Brahim Diaz, attualmente in prestito al. Il fantasista con l'arrivo di Deha meno spazio rispetto al passato, anche se comunque ...Charles De Ketelaere, intervistato da hln.be, ha parlato di questo suo primo periodo in rossonero: "Ci sono sempre alti e bassi nel mondo del calcio. Quando ho iniziato al Club ...Dribblatori In provincia. L'analisi di Transfermarkt su questa Serie A, con dati di Kickest, è impietosa: i primi tre dribblatori di questo campionato vengono da Empoli, ...