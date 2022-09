Michelle Hunziker, il toccante annuncio della presentatrice: “Solo a scriverlo piango” (Di sabato 24 settembre 2022) Michelle Hunziker e l’annuncio molto toccante della presentatrice che emoziona il pubblico: ecco i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che con la sua ironia, simpatia e professionalità ha conquistato milioni di telespettatori e brilla di luce propria: stiamo parlando di lei, la splendida Michelle Hunziker. Nel corso della sua carriera ha condotto diversi programmi televisivi come Striscia la notizia con Gerry Scotti, Paperissima, Love Bugs e il suo famoso one woman show Michelle Impossibile. Di recente, la conduttrice ha fatto un annuncio molto toccante che ha sorpreso il pubblico e i fan. curiosità (foto web)La donna si è fatta conoscere ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 24 settembre 2022)e l’moltoche emoziona il pubblico: ecco i dettaglivicenda Una delle conduttrici che con la sua ironia, simpatia e professionalità ha conquistato milioni di telespettatori e brilla di luce propria: stiamo parlando di lei, la splendida. Nel corsosua carriera ha condotto diversi programmi televisivi come Striscia la notizia con Gerry Scotti, Paperissima, Love Bugs e il suo famoso one woman showImpossibile. Di recente, la conduttrice ha fatto unmoltoche ha sorpreso il pubblico e i fan. curiosità (foto web)La donna si è fatta conoscere ...

IOdonna : Una vera regina tra le capre. D'altronde viene dallo stesso paese di Heidi... - orbitelunaire : Pensavo fosse michelle hunziker nella prima foto - AnielaButt : Hunziker nonna a 45 anni: la reazione di Michelle - zazoomblog : Michelle Hunziker così non l’abbiamo mai vista: in lacrime confessa la verità - #Michelle #Hunziker #l’abbiamo… - Mestanaccount1 : e pensare che Michelle Hunziker sta per diventare nonna. STA PER DIVENTARE NONNA -