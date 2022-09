“Mi avete rotto i cog***ni!” | Patrizia Rossetti fuori di sé | lite furibonda nella notte VIDEO

Leggi su direttanews

(Di sabato 24 settembre 2022) Discussioni forti al GF Vip, il reality inizia a scaldarsi già dalla prima settimana: non si contengono e urlano in giardino(Twitter)Il reality di Alfonso Signorini quest’anno sta facendo faville. Il conduttore, probabilmente intimorito dalle reazioni del pubblico dell’anno scorso, ha deciso di mettersi al riparo: un cast diverso e più intraprendente. La promessa è stata mantenuta: i gieffini di quest’anno sembrano davvero su di giri, tra litigate e amori, in casa è esploso il caos. Se da una parte tutta la casa sembra essere coinvolta nel chiacchiericcio per l’incomprensione nata tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, dall’altra invece c’è anche il trio di donne che si mette in disparte e cerca di inquadrare la situazione da lontano. Anche in questo caso la situazione non è delle migliori: i litigi si presentano anche qui. Tra ...