Meteo, maltempo estremo nel weekend: arriva il periodo delle «grandi piogge». A rischio anche le Marche (Di sabato 24 settembre 2022) L'ultimo week-end di settembre rischia seriamente di essere condizionato dal maltempo estremo. Almeno fino a metà della prossima settimana, le piogge saranno persistenti ed... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 settembre 2022) L'ultimo week-end di settembre rischia seriamente di essere condizionato dal. Almeno fino a metà della prossima settimana, lesaranno persistenti ed...

DPCgov : ?? Sabato #24settembre ????Allerta GIALLA in 7 regioni. Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del 23 settembre ??… - repubblica : Previsioni meteo, maltempo fino a mercoledì: l'autunno inizia con piogge persistenti ed eventi estremi [a cura di… - 3BMeteo : ? Nelle prossime ore l'#Italia entrerà in una fase di #maltempo con #nubifragi e forti #temporali. ??? Ecco gli agg… - bizcommunityit : Maltempo, in arrivo piogge e temporali: allerta gialla per 7 regioni - hahalera1 : RT @DPCgov: ?? Sabato #24settembre ????Allerta GIALLA in 7 regioni. Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del 23 settembre ??https://t.co… -