Meloni incassa l’applauso di Taiwan | «Contenti delle sue parole | inaccettabile Cina sul voto italiano»

Quoque_Tu_Brute : Non è lui. Lui è un furbacchione. Più dice #FASCISTI più vende. Sono i babbei che comprano il problema. E probabilm… - Balu875651831 : RT @Gae25231557: @lucianocapone @roberto59lucch1 La Francia incassa 19 miliardi dalle concessioni balneari. l'Italia 110 milioni. La protez… - roberto59lucch1 : RT @Gae25231557: @lucianocapone @roberto59lucch1 La Francia incassa 19 miliardi dalle concessioni balneari. l'Italia 110 milioni. La protez… - Gae25231557 : @lucianocapone @roberto59lucch1 La Francia incassa 19 miliardi dalle concessioni balneari. l'Italia 110 milioni. La… -

L'HuffPost

...Berlino il segretario del PD Lettal'endorsment del leader dei social democratici tedeschi: per l'Italia sarebbe un segnale importante se vincesse lui e non la post - fascista Giorgia. ......che lunedì Enrico Letta debba ricevere un mazzo di rose rosse con un bel fascio rosso da. E .... Anzi finge di spruzzare ottimismo: "Domenica io punto ad avere ben altro risultato, sono ... Schlein scalda una piazza tiepida. E si candida come anti-Meloni Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...