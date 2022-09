Meloni in versione teleimbonitrice: “Se non vuoi votare Fratelli d’Italia cancella il simbolo sulla scheda con una croce” (Di sabato 24 settembre 2022) Anche Giorgia Meloni, come quasi gli altri leader di partito, ha pubblicato sui propri profili social un breve video con l’appello al voto e le indicazioni per indicare correttamente la preferenza per Fratelli d’Italia. Meno di 15 secondi in cui Meloni dà un consiglio anche a chi non ha intenzione scegliere il suo partito: “Se non vuoi votare Fratelli d’Italia cancella il simbolo sulla scheda con una croce“. L’intento è senza dubbio ironico, anche se rischia di prestarsi a qualche fraintendimento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Anche Giorgia, come quasi gli altri leader di partito, ha pubblicato sui propri profili social un breve video con l’appello al voto e le indicazioni per indicare correttamente la preferenza per. Meno di 15 secondi in cuidà un consiglio anche a chi non ha intenzione scegliere il suo partito: “Se nonilcon una“. L’intento è senza dubbio ironico, anche se rischia di prestarsi a qualche fraintendimento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Meloni in versione teleimbonitrice: “Se non vuoi votare Fratelli d’Italia cancella il simbolo sulla scheda con una cro… - fattoquotidiano : Meloni in versione teleimbonitrice: “Se non vuoi votare Fratelli d’Italia cancella il simbolo sulla scheda con una… - FrancescoLupo23 : RT @HoaraBorselli: Ecco la nuova versione di #BellaCiao di #Guccini. Questo canto di libertà come lo definiscono a sinistra ..gustatevelo… - _LordJack : @milanecon @enricoI00 Mi riferivo al video di Meloni in versione Gollum che circola in queste ore - _Baio_ : RT @HoaraBorselli: Ecco la nuova versione di #BellaCiao di #Guccini. Questo canto di libertà come lo definiscono a sinistra ..gustatevelo… -