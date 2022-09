Meloni alla volata finale | alleati ed Europa le “spine” di Giorgia

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 24 settembre 2022) E' vero, i sondaggi fino a quando si sono potuti diffondere sono stati unanimi: domani sera , 25 settembre 2022, Fratelli d'Italia sarà il primo partito del Paese. Eppure, non è soltanto scaramanzia o prudenza a spiegare perché nel quartier generale di via della Scrofa nessuno voglia cantare vittoria anzitempo. E questo nonostante i numeri dicano che persi tratta di una partita win-win: alle elezioni Politiche del 2018 il suo partito aveva appena il 4,3%, alle Europee il 6,4% mentre ora può aspirare a percentuali che vanno dal 25 fino a sfiorare il 30%. Insomma, può certificare l'impresa di aver praticamente quintuplicato i consensi in meno di cinque anni.La sfida della leader sovranista è anche quella di battere tre record in un colpo solo: la prima volta di un partito di destra come più votato d'Italia, la prima volta che in cima al ...