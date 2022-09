Marito e moglie giravano con un’utilitaria mentre in casa nascondevano 93 milioni di euro

Leggi su formatonews

(Di sabato 24 settembre 2022) In città si facevano vedere con una utilitaria, mantenevano un profilo basso fingendosi commercianti. Ma gestivano affari illeciti per oltre 90di. Gli 8dirinvenuti nel giardino del casolare di Giussago – Brescia – sembravano già abbastanza. Ma non erano che una misera parte del business criminale da 93dimesso in piedi dalla coppia di coniugi Rossini-Fornari. Un business che ha potuto contare sul contributo di 27 persone, tra cui il figlio 22enne della coppia, esperto nel creare fatture false.erano insospettabili agli occhi di tutti: due commercianti dal profilo basso,per il paese con una utilitaria, ma in...