(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Joeguardava all’Italia e Sergioavrebbe potuto essere un suo. A quattro anni dalla scomparsa del manager italo-canadese che nei 14 anni alla guida del gruppo Fiat ha trasformato l’azienda torinese, realizzando l’acquisizione di Chrysler e sbarcando nel florido mercato del Nord America, sul “Corriere della Sera” Massimo Gramellini ha firmato un lungo articolo sulle “memorie chenon ha potuto scrivere”, nella quale si svela anche il particolare inedito delcon il futuro presidente Usa Joe. “Non so se prima o poi si candiderà alla presidenza degli Stati Uniti, anche se suo figlio, in punto di morte, gli ha fatto promettere che lo farà… – disse, senza poter sapere che alla fine ...

fisco24_info : Marchionne e l'amicizia con Biden: 'Mi voleva ministro': (Adnkronos) - Joe Biden guardava all'Italia e Sergio March… -

Adnkronos

'ex presidente dellasi è laureato in legge, voleva fare il penalista ma nel 1973'incontro della ...'Un assoluto dittatore, voleva diventare primo azionista della Ferrari e mi ferì per il ......" più vecchio di trent'anni " nacque subito una profonda,... Nel 2018, alla morte prematura di, per un tumore ai ... Tra le sue opere c'è'autobiografia "Vita di un avvocato" e il "... Marchionne e l'amicizia con Biden: "Mi voleva ministro"