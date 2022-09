Marche, un volontario per l'alluvione è stato investito: l'automobilista ha forzato il blocco (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle Marche, un volontario che stava lavorando in seguito all'emergenza alluvione è stato investito da un automobilista che ha forzato un posto di blocco ed è poi fuggito. Secondo quanto si apprende ... Leggi su globalist (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle, unche stava lavorando in seguito all'emergenzada unche haun posto died è poi fuggito. Secondo quanto si apprende ...

