Marcell Jacobs | Mio padre non c' era al mio matrimonio ma non gliel' ho fatto pesare

Eurosport_IT : Congratulazioni Marcell e Nicole, buona vita insieme ????????? #Jacobs | #Atletica - 24Trends_Italia : 9. Marcell Jacobs - 10mille+ 10. Pignoramento pensione - 10mille+ 11. Pordenone-Padova - 10mille+ 12. Oriana Fallac… - telodogratis : Marcell Jacobs: “Ho pianto tutto il tempo al mio matrimonio. Altri figli? Per ora non è nei piani” - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: “Marito e moglie” ?? Questa è la favola di Marcell Jacobs e Nicole Daza ?? #Verissimo - MedInfinityIT : “Marito e moglie” ?? Questa è la favola di Marcell Jacobs e Nicole Daza ?? #Verissimo -

Nel salotto di Silvia Toffanin il racconto delle nozze del campione olimpico e di sua moglie Nicole ...è tornato a Verissimo con la sua Nicole Daza , ma questa volta in veste di marito e moglie. La coppia, che è appena convolata a nozze , ha mostrato in esclusiva a Silvia Toffanin le ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il campione di atletica Marcell Jacobs e la sua Nicole raccontano a Verissimo l'emozione di essere diventati ufficialmente marito e moglie.