Manchester United, individuato il successore di De Gea (Di sabato 24 settembre 2022) Il Manchester United è già al lavoro per cercare il successore di David De Gea, che a fine stagione potrebbe lasciare i Red Devils... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Ilè già al lavoro per cercare ildi David De Gea, che a fine stagione potrebbe lasciare i Red Devils...

LeBombeDiVlad : ?? #ManchesterUnited, parte la caccia al dopo #DeGea ?? Un nome su tutti #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - discodance17 : comunque a me harry maguire è sempre piaciuto e se il manchester united lo vuole fare fuori un posticino di fianco… - Edwin_FCB9 : @allanfajardo29 ???? Olimpia ???? River Plate ? ???? Inter Manchester United ?? Miami Heat ?? Steeler Solo uno. MBL no la sigo. - sportli26181512 : Portogallo, Santos: 'Cristiano Ronaldo non mi stupisce' VIDEO: Il ct del Portogallo, Fernando Santos per nulla stup… - The_SkippeRYT : FIFA 23 PS5 - UEFA Europa League Final - Arsenal Vs Manchester United -