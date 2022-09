Maltempo: Vvf, "il possibile per cercare ultima dispersa" (Di sabato 24 settembre 2022) Le ricerche della persona ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre - Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara - che proseguono in particolare nella zona tra Corinaldo e Senigallia, ma anche il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Le ricerche della persona ancoradopo l'alluvione del 15 settembre - Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara - che proseguono in particolare nella zona tra Corinaldo e Senigallia, ma anche il ...

VSturani : RT @AnsaMarche: Maltempo: ricerche Mattia e Brunella, sub fino a Senigallia. Sommozzatori Cc Gdf Vvf, entro 3 gg alla foce Misa.Ancora null… - AnsaMarche : Maltempo: ricerche Mattia e Brunella, sub fino a Senigallia. Sommozzatori Cc Gdf Vvf, entro 3 gg alla foce Misa.Anc… - AnsaMarche : Maltempo: ministra su ponte area dove è stata travolta Brunella. Vvf a ministra, 'tempi recuperi incerti, attività… - AnsaMarche : Maltempo: sommozzatori si calano nel torrente Nevola. Vvf, Cc e Gdf in azione nel luogo in cui è stata trovata auto - AnsaMarche : Maltempo:ancora senza esito ricerche 2 dispersi nel Senigalliese. Vvf impegnati in tutte le Marche dopo vento e pio… -