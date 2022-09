Maltempo Toscana: allerta giallo diventa arancione fino alle 12 del 25 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) La Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha aggiornato l'avviso di criticità meteo: il codice, giallo per l'intero territorio regionale, diventa arancione su tutta la costa e nelle zone centrali, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 settembre 2022) La Sala operativa della Protezione civile dellaha aggiornato l'avviso di criticità meteo: il codice,per l'intero territorio regionale,su tutta la costa e nelle zone centrali, L'articolo proviene da Firenze Post.

venti4ore : Maltempo Toscana allerta giallo diventa arancione fino alle 12 del 25 settembre - BinaryOptionEU : RT 'Allerta meteo per #maltempo in #Sardegna e #Toscana. - FirenzePost : Maltempo Toscana: allerta diventa arancione fino alle 12 del 25 settembre - Nicola89144151 : Meteo Elezioni: Domani al mattino ancora qualche pioggia tra Lombardia, Emilia e nord-est, in esaurimento per pran… - alucheroni : RT @MMmarco0: Forte maltempo in arrivo nelle prossime 48 ore. Come si evince dalla mappa le zone più colpite saranno Nord-Est, Liguria di L… -