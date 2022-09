Maltempo sull’Italia, torna la neve: previsioni meteo prossima settimana (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Nel corso della prossima settimana l’Italia rischia di essere colpita da una grave ondata di Maltempo, con serio rischio di precipitazioni abbondanti. Il tutto sarà accompagnato da venti e un generale calo delle temperature che favorirà il ritorno della neve sulle nostre montagne, a quote piuttosto basse per il periodo. Visto il tipo di configurazione il pericolo maggiore è quello della possibile formazione dei temporali autorigeneranti, saliti alla cronaca recentemente durante l’episodio alluvionale che ha colpito le Marche. Già da lunedì 26 settembre la discesa di una poderosa depressione dal Nord Europa alimentata da masse d’aria di origine artico-marittima e sospinta da intensi venti meridionali, provocherà la formazione di un vero e proprio ciclone Mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Nel corso dellal’Italia rischia di essere colpita da una grave ondata di, con serio rischio di precipitazioni abbondanti. Il tutto sarà accompagnato da venti e un generale calo delle temperature che favorirà il ritorno dellasulle nostre montagne, a quote piuttosto basse per il periodo. Visto il tipo di configurazione il pericolo maggiore è quello della possibile formazione dei temporali autorigeneranti, saliti alla cronaca recentemente durante l’episodio alluvionale che ha colpito le Marche. Già da lunedì 26 settembre la discesa di una poderosa depressione dal Nord Europa alimentata da masse d’aria di origine artico-marittima e sospinta da intensi venti meridionali, provocherà la formazione di un vero e proprio ciclone Mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni ...

OlgaRedBlack : RT @Adnkronos: Da lunedì in arrivo un ciclone con grave maltempo sull'Italia: ecco cosa ci aspetta. - terrysign1 : RT @ilgallico50Ac: Il maltempo è alle porte, il meteo ha annunciato 5 giorni di pioggia sull'Italia. Avete capito? 5 giorni, ripeto 5 gior… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Da lunedì in arrivo un ciclone con grave maltempo sull'Italia: ecco cosa ci aspetta. - Adnkronos : Da lunedì in arrivo un ciclone con grave maltempo sull'Italia: ecco cosa ci aspetta. - infoitinterno : Meteo: Prossima Settimana, da Lunedì Ciclone con grave Maltempo sull'Italia, torna pure la Neve -