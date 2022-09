Maltempo, situazione in peggioramento fino a domenica: allerta arancione in 4 regioni (Di sabato 24 settembre 2022) Fine settimana all’insegna del Maltempo su gran parte dell’Italia. Una vasta area di bassa pressione sta interessando l’Europa centro-settentrionale e sta investendo le regioni del Nord e del Centro Italia, e si estenderà nelle regioni del Centro-Sud nella giornata di domani, 25 settembre. La Protezione civile ha diramato per oggi, 24 settembre, l’allerta gialla in 5 regioni: Piemonte, Liguria, Veneto, Marche e Umbria. Nelle prossime ore sono previste forti piogge e temporali anche nel Lazio, così come in Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Per domani, 25 settembre, è invece prevista l’allerta arancione nel Lazio, in Molise, in Toscana e in Campania, mentre per Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Liguria, Puglia, Veneto e Sardegna è stata ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Fine settimana all’insegna delsu gran parte dell’Italia. Una vasta area di bassa pressione sta interessando l’Europa centro-settentrionale e sta investendo ledel Nord e del Centro Italia, e si estenderà nelledel Centro-Sud nella giornata di domani, 25 settembre. La Protezione civile ha diramato per oggi, 24 settembre, l’gialla in 5: Piemonte, Liguria, Veneto, Marche e Umbria. Nelle prossime ore sono previste forti piogge e temporali anche nel Lazio, così come in Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Per domani, 25 settembre, è invece prevista l’nel Lazio, in Molise, in Toscana e in Campania, mentre per Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Liguria, Puglia, Veneto e Sardegna è stata ...

