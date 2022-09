Maltempo nel Lazio: allerta arancione e rischio di violenti temporali domani 25 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) allerta meteo a Roma e nel Lazio. Diramato dalla Protezione Civile un bollettino di allerta arancione nel corso delle prossime ore. In particolare, l’allerta è prevista a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Leggi anche: Maltempo in Italia, sabato 24 e domenica 25 settembre con i temporali: ecco dove, le previsioni Maltempo nel Lazio: allerta arancione per domani 25 settembre Per la giornata di domani, domenica 25 settembre, nel Lazio è allerta arancione per criticità idrogeologica e temporali sulle seguenti zone: Bacini di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 settembre 2022)meteo a Roma e nel. Diramato dalla Protezione Civile un bollettino dinel corso delle prossime ore. In particolare, l’è prevista a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Leggi anche:in Italia, sabato 24 e domenica 25con i: ecco dove, le previsioninelper25Per la giornata di, domenica 25, nelper criticità idrogeologica esulle seguenti zone: Bacini di ...

TgLa7 : ??MALTEMPO?? Allerta gialla in diverse regioni del Centro Nord. Nel video gli allagamenti a Genova, particolarmente… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Una tromba marina si è abbattuta su una spiaggia a Tortora, nel cosentino, devastando un lido e distrugg… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - infoitinterno : Maltempo, nel Savonese l’allerta gialla termina alle 21 - CorriereCitta : Maltempo nel Lazio: allerta arancione e rischio di violenti temporali domani 25 settembre -