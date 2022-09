Maltempo, in arrivo piogge e temporali: nel weekend allerta arancione per 3 regioni (Di sabato 24 settembre 2022) Fine settimana all'insegna delle precipitazioni che potranno essere anche molto intense al Centro-Nord. Livello di allerta arancione in alcune zone dell'Emilia Romagna fino alla mezzanotte di sabato, su tutta la costa e le aree centrali della Toscana fino alle 12 di domenica e in settori della Campania per 24 ore a partire dalla mattina del 25 settembre Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 settembre 2022) Fine settimana all'insegna delle precipitazioni che potranno essere anche molto intense al Centro-Nord. Livello diin alcune zone dell'Emilia Romagna fino alla mezzanotte di sabato, su tutta la costa e le aree centrali della Toscana fino alle 12 di domenica e in settori della Campania per 24 ore a partire dalla mattina del 25 settembre

RaiNews : In arrivo anche il freddo: possibile un ritorno della neve a quote medio-alte sulle Alpi - Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - Raindog2704 : RT @MMmarco0: Forte maltempo in arrivo nelle prossime 48 ore. Come si evince dalla mappa le zone più colpite saranno Nord-Est, Liguria di L… - genesdegenes : RT @MMmarco0: Forte maltempo in arrivo nelle prossime 48 ore. Come si evince dalla mappa le zone più colpite saranno Nord-Est, Liguria di L… - QPeriscopica : RT @MMmarco0: Forte maltempo in arrivo nelle prossime 48 ore. Come si evince dalla mappa le zone più colpite saranno Nord-Est, Liguria di L… -