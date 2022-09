Maltempo, da domani in Campania allerta Arancione (Di sabato 24 settembre 2022) La Protezione Civile regionale della Campania, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Campania dalle 6 di domani mattina, domenica 25 settembre, alle 6 di lunedì 26 settembre. Il livello di criticità idrogeologica e Idraulica è “Arancione” sui settori centro-settentrionali e, in particolare, sulle zone 1, 2, 3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) con temporali di forte intensità e un conseguente rischio idraulico e idrogeologico diffuso anche con possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, instabilità di versante, allagamenti, voragini. Un livello di criticità che diviene “Giallo” su tutto il resto della regione, ma con temporali che ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) La Protezione Civile regionale della, ha emanato un avviso dimeteo per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta ladalle 6 dimattina, domenica 25 settembre, alle 6 di lunedì 26 settembre. Il livello di criticità idrogeologica e Idraulica è “” sui settori centro-settentrionali e, in particolare, sulle zone 1, 2, 3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) con temporali di forte intensità e un conseguente rischio idraulico e idrogeologico diffuso anche con possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, instabilità di versante, allagamenti, voragini. Un livello di criticità che diviene “Giallo” su tutto il resto della regione, ma con temporali che ...

