Maltempo, allerta meteo per violenti temporali e forti raffiche di vento in 13 regioni (Di sabato 24 settembre 2022) La Protezione civile dirama un nuovo bollettino: allarme arancione in Lazio, Campania, Toscana e Molise. Gialla per altre nove regioni. Attese per stasera forti piogge a Roma Leggi su repubblica (Di sabato 24 settembre 2022) La Protezione civile dirama un nuovo bollettino: allarme arancione in Lazio, Campania, Toscana e Molise. Gialla per altre nove. Attese per staserapiogge a Roma

