Lutto per la morte dell’attrice. Il ruolo da cattiva, il successo e i premi: oggi l’addio? (Di sabato 24 settembre 2022) Morta Louise Fletcher. L’attrice è nota soprattutto per aver interpretato l’infermiera Mildred Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo, ruolo per cui nel 1976 vinse il premio Oscar come migliore attrice. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Ken Kesey, pubblicato nel 1962 e tradotto in italiano nel 1976 da Rizzoli. Louise Fletcher è morta nella sua casa di Montdurausse, in Francia, ma il suo agente, che ha dato la notizia, non ha specificato le cause. L’attrice aveva 88 anni. Era nata Alabama e ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni Cinquanta con alcune serie televisive. Leggi anche: “Nessuno dimenticherà il tuo volto”. Lutto nel cinema, morto l’amatissimo attore: il triste annuncio del figlio Morta Louise Fletcher, l’attrice e premio Oscar aveva 88 anni Dopo un periodo trascorso in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Morta Louise Fletcher. L’attrice è nota soprattutto per aver interpretato l’infermiera Mildred Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo,per cui nel 1976 vinse ilo Oscar come migliore attrice. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Ken Kesey, pubblicato nel 1962 e tradotto in italiano nel 1976 da Rizzoli. Louise Fletcher è morta nella sua casa di Montdurausse, in Francia, ma il suo agente, che ha dato la notizia, non ha specificato le cause. L’attrice aveva 88 anni. Era nata Alabama e ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni Cinquanta con alcune serie televisive. Leggi anche: “Nessuno dimenticherà il tuo volto”.nel cinema, morto l’amatissimo attore: il triste annuncio del figlio Morta Louise Fletcher, l’attrice eo Oscar aveva 88 anni Dopo un periodo trascorso in ...

Avvenire_Nei : Lutto. E' morto monsignor Alberto D'Urso, una vita spesa per combattere l'usura - EnricoLetta : Fermiamo la nostra campagna elettorale nelle #Marche. In segno di lutto e partecipazione al dolore delle famiglie c… - fanpage : ??ULTIM'ORA Il mondo del calcio si stringe attorno all'allenatore del Cagliari Fabio Liverani: - Kejt357 : RT @Gianbilico: L'addio di Federer sta durando più del lutto per la regina Elisabetta. - fammestaquieta : RT @Gianbilico: L'addio di Federer sta durando più del lutto per la regina Elisabetta. -