(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – La romanissima Vialaall’insegna dell Urban. Viadeve la sua popolarità in tutto il mondo al presupposto di essere da sempre un luogo di residenza privilegiato per artisti, uomini e donne di cultura. Da alcuni anni è diventata il nuovo polo della creatività della capitale, grazie anche a “Spazio” un concept innovativo ideato da Grazia Marino e Antonio Falanga, nel quale la “moda” e i suoi protagonisti sono al centro delle varie iniziative. Un forte background nel settore ed eterogenee esperienze nel campo della comunicazione e dell’organizzazione di eventi li hanno condotti quest’anno ad ideare, produrre e dedicare a “Via” la linea moda urban ...

telodogratis : L’Urban Style del Margutta Creative District conquista la Milano Fashion Week - zazoomblog : Ultime Notizie – L’Urban Style del Margutta Creative District conquista la Milano Fashion Week - #Ultime #Notizie… - lifestyleblogit : L’Urban Style del Margutta Creative District conquista la Milano Fashion Week - - News24_it : L’Urban Style del Margutta Creative District conquista la Milano Fashion Week - pleccese : L’Urban Style del Margutta Creative District conquista la Milano Fashion Week ??Leggi di più su… -

Adnkronos

...linea moda ideata da Grazia Marino e Antonio Falanga dedicata a Via Margutta sfila a Palazzo Cusani in Brera La romanissima Via Margutta conquista la Milano Fashion Week all'insegna dell. ...Fuori, vi aspetta un set da shooting, Gucci. Fino al 27 ... Giovedì 22/09 ore 18:00'arte della Mixologie con Cinzia Volponi, ... La nuovaSpa, situata al piano - 1 dell'Hotel, è un gioiello ... L’Urban Style del Margutta Creative District conquista la Milano Fashion Week