Luca Salatino ha illuso Elenoire Ferruzzi? Il pubblico difende l’ex tronista, interviene la fidanzata (Di sabato 24 settembre 2022) Siamo ancora agli inizi di questo Grande Fratello Vip ma sembra che sia esplosa la prima bomba, una di quelle che potrebbe richiedere l’intervento dall’esterno. Naturalmente stiamo parlando di Luca Salatino e delle accuse che gli ha rivolto Eleonoire Ferruzzi in queste ore e che hanno creato non poco scompiglio in casa e fuori. Durante i primi giorni di convivenza, tra i due c’è stato subito un rapporto più intenso rispetto agli altri inquilini della casa e la stessa artista lo ha subito confessato trovando però dall’altra parte un muro. l’ex tronista ha voluto subito chiarire di essere fidanzato con Soraia, di essere entrato nella casa già fidanzata e di non avere alcuna intenzione di trovare l’amore o tradirla. A quel punto Elenoire Ferruzzi l’ha ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Siamo ancora agli inizi di questo Grande Fratello Vip ma sembra che sia esplosa la prima bomba, una di quelle che potrebbe richiedere l’intervento dall’esterno. Naturalmente stiamo parlando die delle accuse che gli ha rivolto Eleonoirein queste ore e che hanno creato non poco scompiglio in casa e fuori. Durante i primi giorni di convivenza, tra i due c’è stato subito un rapporto più intenso rispetto agli altri inquilini della casa e la stessa artista lo ha subito confessato trovando però dall’altra parte un muro.ha voluto subito chiarire di essere fidanzato con Soraia, di essere entrato nella casa giàe di non avere alcuna intenzione di trovare l’amore o tradirla. A quel puntol’ha ...

