Love Life, il regista K?ji Fukada: "il film racconta la distanza tra esseri umani" (Di sabato 24 settembre 2022) La nostra intervista video a K?ji Fukada e Fumino Kimura, rispettivamente regista e protagonista femminile di Love Life, il film presentato a Venezia 2022 e ora in sala. Love Life è uno dei film che ci ha colpiti alla recente Mostra del Cinema di Venezia, distribuito in sala da Teodora subito dopo la presentazione al Lido, lo scorso 8 settembre. In occasione dell'evento abbiamo avuto modo di parlare anche con il regista K?ji Fukada e la sua protagonista Fumino Kimura, interprete di Taeko, che ci hanno parlato di una storia che riesce a comunicare l'imprevedibilità della vita, ma soprattutto la solitudine che si prova nel non riuscire a condividere il dolore, più che della sofferenza stessa. Si tratta del primo ...

