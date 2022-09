L'Oroscopo delle elezioni: il magnetismo di Meloni-Capricorno, le sorprese di Conte-Leone, i dubbi di Salvini-Pesci (Di sabato 24 settembre 2022) La configurazione astrologica di questa domenica elettorale precede di qualche minuto la Luna Nuova, in una sorta di incerto preludio che tiene l?Italia, e non solo, col fiato sospeso. Nel... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 settembre 2022) La configurazione astrologica di questa domenica elettorale precede di qualche minuto la Luna Nuova, in una sorta di incerto preludio che tiene l?Italia, e non solo, col fiato sospeso. Nel...

zazoomblog : Oroscopo di Paolo Fox della settimana: i segni fortunati e il ruolo delle stelle in amore per alcuni - #Oroscopo… - DinamiDaniele : Controlla il tuo oroscopo e chiedi alle stelle che decisioni prendere. Affidati agli astri e vivi delle tue bugie.… - ederatomica : Oroscopo delle cose belle Ariete: il collega stronzo capirà di essere nato da un culo e ti chiederà scusa, ed avrai… - sassari68 : Io non capisco per quale motivo ci si debba fidare delle immagini e delle riprese da parte di troupe e giornalisti… - direpuntoit : Le previsioni delle stelle nell'#Oroscopo di oggi #21settembre. Cerca il tuo segno zodiacale! -