Londra vara un taglio di tasse shock per famiglie e imprese. E la sterlina crolla (Di sabato 24 settembre 2022) Il Governo, in particolare, ha abolito l'aliquota fiscale più alta, che era del 45% per redditi superiori alle 150mila sterline all'anno, e ha ridotto dal 20% al 19% l'aliquota minima

