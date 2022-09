LIVE Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, Lecuona dalla pole, i Big-3 lottano per il titolo (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.40 Buongiorno e bentornati al Montmelò, tra 20 minuti esatti prenderà il via Gara-1 del round di Catalogna! 11.35 Per il momento è tutto; appuntamento alle 14:00 per vivere insieme Gara-1 del Gran Premio di Catalogna 2022 di Superbike; vista la particolare griglia di partenza stabilita dalla Superpole, ci sarà da divertirsi. A più tardi, non mancate! 11.33 Ecco la classifica completa della Superpole e, dunque, la griglia di partenza per Gara-1 e Superpole Race di domani: 1 7 Lecuona Iker Honda CBR1000 RR-R 1’40.766 5 325 1’40.766 2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’40.789 +0.023 6 320 1’40.789 3 65 REA Jonathan ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Buongiorno e bentornati al Montmelò, tra 20 minuti esatti prenderà il via-1 del round di! 11.35 Per il momento è; appuntamento alle 14:00 per vivere insieme-1 del Gran Premio didi; vista la particolare griglia di partenza stabilitaSuper, ci sarà da divertirsi. A più tardi, non mancate! 11.33 Ecco la classifica completa della Supere, dunque, la griglia di partenza per-1 e SuperRace di domani: 1 7Iker Honda CBR1000 RR-R 1’40.766 5 325 1’40.766 2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’40.789 +0.023 6 320 1’40.789 3 65 REA Jonathan ...

gponedotcom : Sfida incandescente al Montmelò con Lecuona e la Honda che partono per la prima volta dalla pole con le Kawasaki di… - Misterhelmet : Live Superbike Catalunya: Occhio agli orari! Scegliete il social che vi piace, iscrivetevi al canale e attivate le… - gponedotcom : Pista umida e giornata nuvolosa in Catalogna con rischio pioggia in vista di Gara 1. La caccia alla pole diventa qu… - gponedotcom : Ultima sessione del venerdì al Montmelò: si riparte dal crono fissato al mattino da Lecuona con Rea, Toprak e Bauti… - gponedotcom : Fuoco alle polveri al Montmelò per il primo turno di libere della Superbike con Toprak e Rea che vanno a caccia del… -