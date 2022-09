LIVE Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Bautista scappa su Razgatlioglu, Rea 5° vuole il podio (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA -8 giri: Rea non riesce ad avvicinarsi a Lowes, sintomo che oggi la sua Kawasaki non sia brillante -8 giri: dominio totale di Bautista che ora ha 3.6 su Razgatlioglu! Lecuona è terzo a 6.2 con Lowes quarto a 6.6 e Rea quinto a 7.1 -9 giri: impressionante il ritmo di Bautista che porta a 2.674 il suo margine su Razgatlioglu che ha mollato la presa. Lecuona e Lowes per ora si contendono il podio -10 giri: Bassani perde terreno da Rea e ora deve difendersi da Gerloff, Locatelli e Rinaldi -10 giri: siamo a metà gara! Bautista scappa via e allunga a 2.008 su Razgatlioglu che nulla può, mentre Lecuona è a 5.273. Rea rimane quinto e si porta a 444 millesimi da Lowes -11 giri: Rea sbaglia e si trova a un ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 giri: Rea non riesce ad avvicinarsi a Lowes, sintomo che oggi la sua Kawasaki non sia brillante -8 giri: dominio totale diche ora ha 3.6 su! Lecuona è terzo a 6.2 con Lowes quarto a 6.6 e Rea quinto a 7.1 -9 giri: impressionante il ritmo diche porta a 2.674 il suo margine suche ha mollato la presa. Lecuona e Lowes per ora si contendono il-10 giri: Bassani perde terreno da Rea e ora deve difendersi da Gerloff, Locatelli e Rinaldi -10 giri: siamo a metà gara!via e allunga a 2.008 suche nulla può, mentre Lecuona è a 5.273. Rea rimane quinto e si porta a 444 millesimi da Lowes -11 giri: Rea sbaglia e si trova a un ...

