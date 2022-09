LIVE – Sonego-Hurkacz 3-3, semifinale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 24 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Hurkacz, match valevole per il penultimo atto del torneo Atp 250 di Metz 2022 (cemento indoor). Per il torinese si tratta della seconda semifinale stagionale dopo quella raggiunta (e persa) lo scorso febbraio sul rosso di Buenos Aires. Davanti a lui il gigante polacco, contro cui è avanti per 3-2 negli scontri diretti contando i precedenti andati in scena tra tornei Challenger e circuito maggiore. Entrambi sono particolarmente in forma non avendo perso ancora un set nell’arco della settimana. Lorenzo ha ottenuto tre buonissime vittorie contro avversari di assoluto LIVEllo, compresa l’ultima sul fuoriclasse statunitense Sebastian Korda. Adesso però l’asticella si alza nettamente contro Hurkacz, ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ile latestuale di, match valevole per il penultimo atto del torneo Atp 250 di(cemento indoor). Per il torinese si tratta della secondastagionale dopo quella raggiunta (e persa) lo scorso febbraio sul rosso di Buenos Aires. Davanti a lui il gigante polacco, contro cui è avanti per 3-2 negli scontri diretti contando i precedenti andati in scena tra tornei Challenger e circuito maggiore. Entrambi sono particolarmente in forma non avendo perso ancora un set nell’arco della settimana. Lorenzo ha ottenuto tre buonissime vittorie contro avversari di assolutollo, compresa l’ultima sul fuoriclasse statunitense Sebastian Korda. Adesso però l’asticella si alza nettamente contro, ...

SkySport : Ora LIVE su Sky Sport Tennis la semifinale di #Metz tra #Sonego e #Hurkacz #SkySport #SkyTennis - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis Tutto pronto per il debutto di #Berrettini in #LaverCup contro #AugerAliassime e per la… - sportli26181512 : Sonego-Hurkacz all'ATP Metz, il risultato in diretta live: Lorenzo Sonego in campo a Metz contro Hubert Hurkacz nel… - livetennisit : ATP 250 Metz e San Diego: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Lorenzo Sonego a Metz (L… - A_Rapis : Sonego batte Korda e vola in semifinale -