(Di sabato 24 settembre 2022) Ilindi Agribertocchi-Liofilchem, sfida valida comedelladidi. Al Palaunieuro di Forlì, dopo l’intensa azione e lo spettacolo delle semifinali, nonostante si tratti solo di un antipasto di quello che potrà regalare la stagione, è tempo di assegnare il primo trofeo stagionale: chi se lo aggiudicherà? La palla a due della partita è fissata alle ore 18:00 di sabato 24 settembre, con Sportface che vi fornirà unscore aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TVTABELLONE E ACCOPPIAMENTI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5...

zazoomblog : LIVE – Orzinuovi-Roseto finale Supercoppa Serie B 2022 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Orzinuovi-Roseto #finale… -

SPORTFACE.IT

... ha maturato negli ultimi anni un'intensa attivitàe di studio, che li ha portati alla ... open act Eva Poles DJ set (Prozac+) 1 agosto , Villachiara In Fermento -(BS), formazione ...Nel 2020 passa adin cui si contano 6 presenze per poi accettare l'offerta della Janus Fabriano in Serie B. Nella passata stagione milita nelle fila della Tecnoswitch Ruvo di Puglia agli ... LIVE – Orzinuovi-Roseto 19-20, FINALE Supercoppa SERIE B 2022 basket: RISULTATO in DIRETTA LIVE - La diretta con il risultato aggiornato di Orzinuovi-Roseto, valida come finale della Supercoppa 2022 di Serie B di basket ...Alle ore 14:00 Knights Legnano e Agribertocchi Orzinuovi sono scese in campo a Forlì per la prima delle quattro semifinali, tra serie B e serie A2, che si giocano oggi per la ...