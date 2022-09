LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: Marquez svetta sotto la pioggia, 15° posto per Bagnaia (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.40 Bandiera a scacchi! Il tempo sta peggiorando in questo momento. Martin resta secondo davanti a Miller. 4.39 Ultimo minuto della FP2, Marquez mantiene in scioltezza il primato in quel di Motegi. 4.36 Nessuno sembra in grado di attaccare il tempo di Marquez che resta al vertice. OLIVEira è sempre terzo, Martin è secondo. 4.34 Marc Marquez resta al top in 1.55.232 davanti a Martin, Miller, OLIVEira e Zarco. Lontano, invece, Francesco Bagnaia che si colloca in 17ma piazza con la propria Ducati. 4.32 Le immagini relative alla bandiera rossa per la caduta di Espargarò, non ci sono conseguenze per il fratello di Aleix. Red Flag The #MotoGP session has been red flagged due to @polespargaro 's ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.40 Bandiera a scacchi! Il tempo sta peggiorando in questo momento. Martin resta secondo davanti a Miller. 4.39 Ultimo minuto della FP2,mantiene in scioltezza il primato in quel di Motegi. 4.36 Nessuno sembra in grado di attaccare il tempo diche resta al vertice. Oira è sempre terzo, Martin è secondo. 4.34 Marcresta al top in 1.55.232 davanti a Martin, Miller, Oira e Zarco. Lontano, invece, Francescoche si colloca in 17ma piazza con la propria Ducati. 4.32 Le immagini relative alla bandiera rossa per la caduta di Espargarò, non ci sono conseguenze per il fratello di Aleix. Red Flag The #session has been red flagged due to @polespargaro 's ...

