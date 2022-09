LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: Marquez mette paura a tutti sotto la pioggia, 15° Bagnaia. Alle 7.25 la FP3 (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.50 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento con la MotoGP Alle 7.25 con la terza sessione di libere. Un saluto a tutti! 4.48 Lontano Francesco Bagnaia, 15° nella sessione odierna. Situazione simile per Fabio Quartararo che ha completato in decima posizione la FP2 con la propria Yamaha. I due sono chiamati a rifarsi nella FP3 che commenteremo successivamente, ultima fatica prima della Q1. 4.46 Marc Marquez si candida per la pole-position sotto la pioggia. Giornata da incorniciare, per ora, per lo spagnolo di Honda che ha mostrato di poter tenere testa Alle varie Ducati. 4.43 La classifica della FP2 del ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.50 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento con la7.25 con la terza sessione di libere. Un saluto a! 4.48 Lontano Francesco, 15° nella sessione odierna. Situazione simile per Fabio Quartararo che ha completato in decima posizione la FP2 con la propria Yamaha. I due sono chiamati a rifarsi nella FP3 che commenteremo successivamente, ultima fatica prima della Q1. 4.46 Marcsi candida per la pole-positionla. Giornata da incorniciare, per ora, per lo spagnolo di Honda che ha mostrato di poter tenere testavarie Ducati. 4.43 La classifica della FP2 del ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #JapaneseGP #MotegiGP #Motegi Il pilota del Team @HRC_MotoGP #Honda ha preceduto @88jorgemartin… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #JapaneseGP #MotegiGP #Motegi Il pilota del Team @HRC_MotoGP #Honda ha preceduto… - gponedotcom : La pioggia ha condizionato la seconda sessione di libere con Marc che è riuscito a fare la differenza mettendo in r… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Giappone 2022 in DIRETTA: Honda attacca Ducati e Yamaha sotto la pioggia - #MotoGP #Giappone… - gponedotcom : Seconda sessione di libere in Giappone, con la speranza che la pioggia risparmi il tracciato per consentire ai pilo… -