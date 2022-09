LIVE/ Latina-Avellino, le formazioni ufficiali (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Latina-Avellino: Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Tessiore, Di Livio, Amadio, Sannipoli, Carissoni; Fabrizi, Carletti A disp.: Giannini, Tonti, Barberini, Di Minno, Celli, Rossi, Bordin, Riccardi, Cortinovis, Margiotta. All.: Di Donato. Avellino (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Matera, Casarini, Dall’Oglio; Ceccarelli, Trotta, Russo. A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Illanes, Franco, Maisto, Garetto, Micovschi, Guadagni, Gambale, Murano. All.: Taurino. Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola. Assistenti: Giacomo Monaco della sezione di Termoli ed Egidio Marchetti della sezione di Trento. Quarto uomo: Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza- L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Tessiore, Di Livio, Amadio, Sannipoli, Carissoni; Fabrizi, Carletti A disp.: Giannini, Tonti, Barberini, Di Minno, Celli, Rossi, Bordin, Riccardi, Cortinovis, Margiotta. All.: Di Donato.(4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Matera, Casarini, Dall’Oglio; Ceccarelli, Trotta, Russo. A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Illanes, Franco, Maisto, Garetto, Micovschi, Guadagni, Gambale, Murano. All.: Taurino. Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola. Assistenti: Giacomo Monaco della sezione di Termoli ed Egidio Marchetti della sezione di Trento. Quarto uomo: Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza- L'articolo proviene da ...

Calciodiretta24 : Latina - Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - pornocriceto : Streaming live nel #Backstage delle riprese del casting #Anale con una calda teenager #Latina #Adolescenti #Anal… - AnalogicTime : Cos'è YOLO? Se hai più di 25 anni, YOLO probabilmente non significa nulla per te. Se hai meno di 25 anni, potresti… - Calciodiretta24 : Latina - Giugliano: diretta live e risultato in tempo reale - Eijivnz : @palermovnz Vabbè amo ma il live action delle Winx? Flora che dovrebbe essere latina non lo è, musa che dovrebbe es… -