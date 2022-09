LIVE Italia-Camerun 3-0 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: inizia al meglio il cammino delle azzurre! (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-BULGARIA DALLE 17.30, SEMIFINALE EUROPEI volley U20 16:14 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 16:12 Ottima distribuzione di Orro: 17 punti per Egonu, 13 per Bosetti, 10 per Chirichella, 9 per Danesi, 7 per Sylla e 4 per la stessa Orro. Grande partita in fase break con ben 10 muri e 9 ace. 16:10 inizia al meglio il percorso mondiale della nostra nazionale. Oggi l’avversario era abbordabile, ma era comunque importante iniziare bene, senza lasciare set e punti per strada. Voliamo in testa al gruppo A a pari punti con l’Olanda. 25-16 La chiude Bosetti in diagonale! 24-16 Muro di Olomo su ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-BULGARIA DALLE 17.30, SEMIFINALE EUROPEIU20 16:14 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 16:12 Ottima distribuzione di Orro: 17 punti per Egonu, 13 per Bosetti, 10 per Chirichella, 9 per Danesi, 7 per Sylla e 4 per la stessa Orro. Grande partita in fase break con ben 10 muri e 9 ace. 16:10alil percorso mondiale della nostra nazionale. Oggi l’avversario era abbordabile, ma era comunque importantere bene, senza lasciare set e punti per strada. Voliamo in testa al gruppo A a pari punti con l’Olanda. 25-16 La chiude Bosetti in diagonale! 24-16 Muro di Olomo su ...

rtl1025 : ?? 'L'#Italia ha in questo momento un tasso di #occupazione record per la sua storia, ma c'è qualcosa che non torna.… - zazoomblog : LIVE – Italia-Camerun 2-0 (25-10 25-12 10-7): Mondiali femminili 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Camerun #(25-10… - zazoomblog : LIVE – Italia-Camerun 1-0 (25-10 6-1): Mondiali femminili 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Camerun #(25-10 #6-1): - SSportNetwork : #SaturdayFever #VolleyballWorldChampionship A vele spiegate l'#Italia di #Mazzanti che si aggiudica anche il… - cosaseitu : @SusannaGatto4 Ecco una costoletta del Team @juventibus che procede nella vergognosa campagna dell' #AllegriOut . R… -