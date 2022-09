LIVE Italia-Camerun 25-10 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: primo set in assoluta scioltezza per le azzurre (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-BULGARIA DALLE 17.30, SEMIFINALE EUROPEI volley U20 15:20 primo set in assoluta scioltezza per le azzurre. Orro è stata molto brava a variare il gioco, mandando a referto tutte le sue attaccanti. Quando si gioca contro squadre di questo LIVEllo è molto difficile tenere il ritmo alto, ma Sylla e compagne ci stanno riuscendo alla grande, facendo una partita ordinata e pulita. Miglior realizzatrici della partita Bosetti, Egonu e Chirichella con 4 punti. 25-10 La chiude Chirichella in fast! 24-10 primo tempo dietro di Amana. 24-9 In rete la battuta di Adiana, ci sono 15 set-point per l’Italia. 23-9 Pipe ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-BULGARIA DALLE 17.30, SEMIFINALE EUROPEIU20 15:20set inper le. Orro è stata molto brava a variare il gioco, mandando a referto tutte le sue attaccanti. Quando si gioca contro squadre di questollo è molto difficile tenere il ritmo alto, ma Sylla e compagne ci stanno riuscendo alla grande, facendo una partita ordinata e pulita. Miglior realizzatrici della partita Bosetti, Egonu e Chirichella con 4 punti. 25-10 La chiude Chirichella in fast! 24-10tempo dietro di Amana. 24-9 In rete la battuta di Adiana, ci sono 15 set-point per l’. 23-9 Pipe ...

