LIVE – Italia-Camerun 20-8 | Mondiali femminili 2022 volley in DIRETTA

La DIRETTA testuale di Italia-Camerun, partita della Pool A dei Mondiali femminili 2022 di volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le azzurre di Davide Mazzanti, Campionesse d'Europa in carica e vincitrici della VNL pochi mesi fa, iniziano la loro avventura iridata contro la formazione africana: l'obiettivo è conquistare subito i tre punti. Chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L'appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 24 settembre ad Arnhem, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO Italia: DATE, ORARI E ...

