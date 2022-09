LIVE Italia-Bulgaria volley U20, Europei 2022 in DIRETTA: gli azzurrini vanno a caccia della finale! (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:18 La vincente di questa sfida affronterà in finale una tra Belgio e Polonia, mentre la perdente si giocherà la medaglia di bronzo. 17:15 La Bulgaria ha invece concluso al secondo posto il gruppo 2 con 11 punti ed una sconfitta netta contro il Belgio (3-0), attenzione però perchè si tratta di una squadra pericolosa, che può puntare su alcune individualità di spicco 17:12 Gli azzurrini hanno concluso il gruppo 1 al primo posto con 13 punti, ma nella seconda giornata sono stati sconfitti dalla Francia 3-2, mentre nei match seguenti Bovolenta, autentico trascinatore della squadra, ha subito un piccolo infortunio, ma oggi potrebbe comunque essere della partita. 17:09 Gli azzurrini dell’U20 vorranno continuare la striscia di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:18 La vincente di questa sfida affronterà in finale una tra Belgio e Polonia, mentre la perdente si giocherà la medaglia di bronzo. 17:15 Laha invece concluso al secondo posto il gruppo 2 con 11 punti ed una sconfitta netta contro il Belgio (3-0), attenzione però perchè si tratta di una squadra pericolosa, che può puntare su alcune individualità di spicco 17:12 Glihanno concluso il gruppo 1 al primo posto con 13 punti, ma nella seconda giornata sono stati sconfitti dalla Francia 3-2, mentre nei match seguenti Bovolenta, autentico trascinatoresquadra, ha subito un piccolo infortunio, ma oggi potrebbe comunque esserepartita. 17:09 Glidell’U20 vorranno continuare la striscia di ...

