LIVE Italia-Bulgaria 3-1 volley U20, Europei 2022 in DIRETTA: azzurrini in finale, la magica estate azzurra continua! (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:25 Prestazione importante della nazionale U20 che, dopo un primo set assai complesso, è stata bravissima a cambiare marcia e a dominare di fatto tutto il resto della partita. Bravo il CT della nostra nazionale a sostituire uno spento Boninfante con un eccellente Fanizza, questa mossa è stata vincente! 25-20 SIAMO IN finaleEEEEEEEEEEEEEEEE! LA CHIUDE BOVOLENTAAAAAA!!! 24-20 Non passa la battuta di Bovolenta. 24-19 Ci sono 5 match-point per l’Italia! 23-19 Non passa la battuta di Garkov! 22-19 Incomprensione nella metà-campo azzurra, attenzione. 22-18 Mani-out di Tatarov da seconda linea. 22-17 Parallela piazzata di Arioli! Voliamo a +5! 21-17 Risponde in pipe Porro! 20-17 Pipe di Nikolov. 20-16 Pallonetto di Bovolenta. 19-16 Garkov mette fine ad uno degli ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:25 Prestazione importante della nazionale U20 che, dopo un primo set assai complesso, è stata bravissima a cambiare marcia e a dominare di fatto tutto il resto della partita. Bravo il CT della nostra nazionale a sostituire uno spento Boninfante con un eccellente Fanizza, questa mossa è stata vincente! 25-20 SIAMO INEEEEEEEEEEEEEEEE! LA CHIUDE BOVOLENTAAAAAA!!! 24-20 Non passa la battuta di Bovolenta. 24-19 Ci sono 5 match-point per l’! 23-19 Non passa la battuta di Garkov! 22-19 Incomprensione nella metà-campo, attenzione. 22-18 Mani-out di Tatarov da seconda linea. 22-17 Parallela piazzata di Arioli! Voliamo a +5! 21-17 Risponde in pipe Porro! 20-17 Pipe di Nikolov. 20-16 Pallonetto di Bovolenta. 19-16 Garkov mette fine ad uno degli ...

