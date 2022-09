LIVE Italia-Bulgaria 2-1 volley U20, Europei 2022 in DIRETTA: azzurrini ad un set dalla finale! (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 Porro ci manda sul 2-1! 24-18 Garkov annulla il primo. 24-17 Bovolenta regala sette set-point all’Italia! 23-17 Ace di Nikolov. 23-16 Errore azzurro al servizio. 23-15 Mani-out di Bovolenta al termine di uno degli scambi più lunghi della partita! 22-15 Scappa il servizio di Orioli. 22-14 Parallela millimetrica di Bovolenta! 21-14 Diagonale profonda di Tatarov da seconda linea. 21-13 Primo tempo di Balestra! 20-13 Pallonetto spinto di Tatarov. 20-12 Diagonale stretta di Orioli! 19-12 Pipe vincente di Nikolov. 19-11 Porro si fa perdonare immediatamente con una bordata paurosa. 18-11 Scappa questa volta l’attacco di Porro. 18-10 Muroneeeee di Volpe su Garkov. 17-10 Invasione a rete di Garkov. 16-10 Diagonale profonda di Garkov. 16-9 Non passa la battuta di Balestra. 16-8 Porro è ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-18 Porro ci manda sul 2-1! 24-18 Garkov annulla il primo. 24-17 Bovolenta regala sette set-point all’! 23-17 Ace di Nikolov. 23-16 Errore azzurro al servizio. 23-15 Mani-out di Bovolenta al termine di uno degli scambi più lunghi della partita! 22-15 Scappa il servizio di Orioli. 22-14 Parallela millimetrica di Bovolenta! 21-14 Diagonale profonda di Tatarov da seconda linea. 21-13 Primo tempo di Balestra! 20-13 Pallonetto spinto di Tatarov. 20-12 Diagonale stretta di Orioli! 19-12 Pipe vincente di Nikolov. 19-11 Porro si fa perdonare immediatamente con una bordata paurosa. 18-11 Scappa questa volta l’attacco di Porro. 18-10 Muroneeeee di Volpe su Garkov. 17-10 Invasione a rete di Garkov. 16-10 Diagonale profonda di Garkov. 16-9 Non passa la battuta di Balestra. 16-8 Porro è ...

