LIVE Italia-Bulgaria 0-1 volley U20, Europei 2022 in DIRETTA: non riesce la rimonta agli azzurri nel primo set (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Parallela piazzata di Tatarov. 2-3 Muro bulgaro su Bovolenta. 2-2 Pipe vincente di Nikolov. 2-1 Fallo di trattenuta di Antov. 1-1 Inizio equilibrato nel secondo set. 23-25 La chiude Tatarov. 23-24 MURO SU TATAROV! Resta un set-point alla Bulgaria. 22-24 Finisce qui la serie al servizio di Porro. 22-23 PIPEEEEE DI PORRO! -1! 21-23 SCAPPA LA PIPE DI NIKOLOV! 20-23 Errore al servizio di Bouchkov. 19-23 Porro ha avuto la palla del -2, ma è stato murato. 19-22 TORNIAMO A -3! 18-22 Mani-out di Porro. 17-22 In rete il servizio di Iervolino. 17-21 BOVOLENTA! L’Italia ritorna a -4! 16-21 primo tempo appoggiato di Balestra. 15-21 Diagonale imprendibile di Nikolov. 15-20 MURONE! Non passa nuovamente Antov, questa volta il muro è di Porro. 14-20 Bordata di Bovolenta da ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Parallela piazzata di Tatarov. 2-3 Muro bulgaro su Bovolenta. 2-2 Pipe vincente di Nikolov. 2-1 Fallo di trattenuta di Antov. 1-1 Inizio equilibrato nel secondo set. 23-25 La chiude Tatarov. 23-24 MURO SU TATAROV! Resta un set-point alla. 22-24 Finisce qui la serie al servizio di Porro. 22-23 PIPEEEEE DI PORRO! -1! 21-23 SCAPPA LA PIPE DI NIKOLOV! 20-23 Errore al servizio di Bouchkov. 19-23 Porro ha avuto la palla del -2, ma è stato murato. 19-22 TORNIAMO A -3! 18-22 Mani-out di Porro. 17-22 In rete il servizio di Iervolino. 17-21 BOVOLENTA! L’ritorna a -4! 16-21tempo appoggiato di Balestra. 15-21 Diagonale imprendibile di Nikolov. 15-20 MURONE! Non passa nuovamente Antov, questa volta il muro è di Porro. 14-20 Bordata di Bovolenta da ...

rtl1025 : ?? 'L'#Italia ha in questo momento un tasso di #occupazione record per la sua storia, ma c'è qualcosa che non torna.… - ESLItaly : Siamo in Live con la seconda giornata di Unieuro Esport Series! Non potete perdervi questa seconda tappa ?? Chi sa… - Emergenza24 : [24.09-18:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - b_klinken : RT @giddio_nft: @lucamor75772007 @CarloCalenda Ma parli della Di Giorgio che ha fatto solo e solamente DUE live?! Guarda tutte le altre, gu… - rennydee : ?? STRATEGIE SUI MERCATI FINANZIARI POST ELEZIONI ITALIA 2022 ?? Con TONY CIOLI PUVIANI e RICCARDO FALCOLINI ?? Gioved… -