LIVE Italia-Bulgaria 0-0 volley U20, Europei 2022 in DIRETTA: inizia la semifinale! (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Si parte con una bordata in diagonale di Nikolov. 17:30 L’Italia risponde con Boninfante, Bovolenta, Balestra, Orioli, Porro e Laurenzano 17:27 Questo il sestetto della Bulgaria: Bouchkov, Antov, Mitov, Damyanov, Nikolov. 17:24 E’ il momento degli inni nazionali. 17:21 L’augurio è quello che Alessandro Bovolenta sia della partita, lo staff medico ha tenuto la situazione monitorata costantemente e il recupero per oggi non appariva impossibile. 17:18 La vincente di questa sfida affronterà in finale una tra Belgio e Polonia, mentre la perdente si giocherà la medaglia di bronzo. 17:15 La Bulgaria ha invece concluso al secondo posto il gruppo 2 con 11 punti ed una sconfitta netta contro il Belgio (3-0), attenzione però perchè si tratta di una squadra pericolosa, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Si parte con una bordata in diagonale di Nikolov. 17:30 L’risponde con Boninfante, Bovolenta, Balestra, Orioli, Porro e Laurenzano 17:27 Questo il sestetto della: Bouchkov, Antov, Mitov, Damyanov, Nikolov. 17:24 E’ il momento degli inni nazionali. 17:21 L’augurio è quello che Alessandro Bovolenta sia della partita, lo staff medico ha tenuto la situazione monitorata costantemente e il recupero per oggi non appariva impossibile. 17:18 La vincente di questa sfida affronterà in finale una tra Belgio e Polonia, mentre la perdente si giocherà la medaglia di bronzo. 17:15 Laha invece concluso al secondo posto il gruppo 2 con 11 punti ed una sconfitta netta contro il Belgio (3-0), attenzione però perchè si tratta di una squadra pericolosa, ...

