LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Van der Poel e Van Aert favoriti, Italia per il miracolo. Si parte alle 2.15 (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati delle due ruote, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea riservata agli uomini élite valida per i Campionati del Mondo di Ciclismo su strada di Wollongong 2022! La rassegna iridata australiana volge al termine con l’evento più atteso e spettacolare. Viene rimessa in palio la prestigiosissima maglia iridata indossata nelle ultime due stagioni dal transalpino Julian Alaphilippe e tutti i migliori protagonisti sul panorama internazionale si daranno battaglia per entrare in un albo d’oro che può ridefinire una carriera. 266,9 km con partenza da Helensburgh ed arrivo proprio a Wollongong. In mezzo un percorso interessante seppur non durissimo, in cui ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati delle due ruote, buongiorno e benvenute/i alladella prova in linea riservata agli uomini élite valida per i Campionati del Mondo disu strada di Wollongong! La rassegna iridata australiana volge al termine con l’evento più atteso e spettacolare. Viene rimessa in palio la prestigiosissima maglia iridata indossata nelle ultime due stagioni dal transalpino Julian Alaphilippe e tutti i migliori protagonisti sul panorama internazionale si daranno battaglia per entrare in un albo d’oro che può ridefinire una carriera. 266,9 km connza da Helensburgh ed arrivo proprio a Wollongong. In mezzo un percorso interessante seppur non durissimo, in cui ...

