LIVE Berrettini/Djokovic-De Minaur/Sock 6-5, Laver Cup 2022 in DIRETTA: il team europeo si assicura di disputare il tie-break (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Game a zero del team europeo. 40-0 VOLÉE VINCENTE AL CORPO DA PARTE DI NOLE 30-0 Volée di rovescio in rete di de Minaur. 15-0 Prima esterna del serbo. 5-5 Set ufficialmente riaperto da Sock e de Minaur. 40-30 Djokovic PERDE LA DIAGONALE DI DIRITTO E SI DISPERA 30-30 CHE SCAMBIO VINTO A RETE DAL team EUROPE!!!! Berrettini ABBATTE DE Minaur E AGGIUDICA IL PUNTO 30-15 SUL NASTRO LA VOLÉE DI DIRITTO DI Berrettini 15-15 Errore di diritto di Berrettini. 0-15 Doppio fallo di de Minaur. 5-4 break A ZERO DEL RESTO DEL MONDO 0-40 TRE PALLE break RESTO DEL MONDO PER RIAPRIRE ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Game a zero del. 40-0 VOLÉE VINCENTE AL CORPO DA PARTE DI NOLE 30-0 Volée di rovescio in rete di de. 15-0 Prima esterna del serbo. 5-5 Set ufficialmente riaperto dae de. 40-30PERDE LA DIAGONALE DI DIRITTO E SI DISPERA 30-30 CHE SCAMBIO VINTO A RETE DALEUROPE!!!!ABBATTE DEE AGGIUDICA IL PUNTO 30-15 SUL NASTRO LA VOLÉE DI DIRITTO DI15-15 Errore di diritto di. 0-15 Doppio fallo di de. 5-4A ZERO DEL RESTO DEL MONDO 0-40 TRE PALLERESTO DEL MONDO PER RIAPRIRE ...

