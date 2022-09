L'Inter pensa già al futuro: ecco i due obiettivi (con sorpresa) per la fascia sinistra (Di sabato 24 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

sportface2016 : #Inter, dubbi sulla preparazione estiva: #Marotta pensa a #Sassi - sportli26181512 : L'Inter pensa già al futuro: ecco i due obiettivi (con sorpresa) per la fascia sinistra: L'Inter pensa già al futur… - RikIranez : @FrancescaCphoto Tu pensa che se per me l’Inter vale 1000 Federer supera 1000000. Incommensurabile - carbonibros : @odiosuning2 @MilanMagnum @tancredipalmeri Si ma sto qui è ossessionato pensa solo all’Inter nella vita - acm1899m : Pensa al mondiale non all’Inter ?? -