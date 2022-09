Leva obbligatoria | perché stavolta do ragione alla destra che vuole ripristinarla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 settembre 2022) Sono un uomo di mondo: ho fatto il militare a Cuneo, negli alpini. Era il 1976 e avevo 25 anni, chiamato alle armi subito dopo aver conseguito la laurea. In quell’anno ci furono le elezioni e il PCI andò vicino a vincerle. In caserma, durante lo spoglio, un soldato venne a dirci che nel circolo ufficiali stavano parlando di occupare stazioni radio, di spostare le truppe (noi) in posti strategici. Un carabiniere che conobbi anni dopo mi confermò che, in quei giorni, erano stati in allerta, pronti a entrare in azione. In quegli anni i tentativi di colpo di Stato furono molti, ma nessuno arrivò a conclusionenon si verificarono le condizioni: il PCI non vinse mai le elezioni, neppure nel 1976. Nelle poche ore in cui sembrava che potesse vincerle, con i miei compagni d’arme, discutemmo sul da farsi. Abbiamo giurato fedeltà allo Stato, se i nostri comandanti ci ...