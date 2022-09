fanpage : Dal palco di Piazza del Popolo a Roma, Enrico Letta chiude la campagna elettorale del Pd a due giorni dal voto: “No… - Agenzia_Ansa : Letta: 'Abbiamo fatto la scelta di difendere la Costituzione italiana, nata dalla Resistenza e dell'antifascismo, n… - sandrogozi : . ?@RenewEurope? #Italia è la vera alternativa all’estrema destra reazionaria di #Meloni e alla sinistra conservatr… - LaStampa : Letta: “La destra moderata è una balla: loro sono uniti solo per il potere, noi per lavoro, diritti e ambiente” - rombi_ti : RT @DeerEwan: Ma agevoliamo una brevissima sintesi di #Letta e del #PD in questa campagna elettorale per arginare la Destra. #ElezioniPol… -

... il fatto che Giorgia Meloni sia in vantaggio secondo i pronostici sue sui suoi avversari di ... Le stesse grida apocalittiche provenienti dall'estero (attenti, se vince lal'Italia ......prese bene dalla, ma non solo. Lette un po' come una minaccia, un tentativo di avvertire sui rischi di eleggere una maggioranza non allineata in Europa, non convincono neanche Enricoche ...Pugni in alto, parte «Live is life» e un coro si alza da Piazza del Popolo, «En-ri-co». L’ultima arringa di Enrico Letta inizia con il leit-motiv della ...Prima del silenzio elettorale, i leader dei partiti candidati alle elezioni politiche 2022 hanno tenuto gli ultimi comizi in piazza, in televisione e sui social. Ecco cosa hanno detto.