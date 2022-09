L’esperto russo: “L’atomica? È retorica, ma si rischia la guerra mondiale” (Di sabato 24 settembre 2022) Importanti novità giungono dal Corriere della Sera di oggi. Il giornale della borghesia milanese, infatti, è riuscito ad intervistare uno dei maggiori esponenti della geopolitica russa, Dmitrij Suslov, dirigente del Centro di studi europei ed internazionali, presso la Scuola superiore di Economia, uno dei centri nevralgici della politica estera di Vladimir Putin. Le difficoltà russe In una lunga intervista con il corrispondente Paolo Valentino, Suslov ha parlato delle prossime strategie del Cremlino, dell’andamento della guerra in Ucraina e di cosa l’Occidente potrà aspettarsi nei prossimi mesi di guerra. Con chiara onestà intellettuale, L’esperto ha confessato le notevoli difficoltà che Mosca sta incontrando: l’andamento attuale della guerra è ben diverso, rispetto a quelle che furono le prerogative iniziali di Putin. ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 24 settembre 2022) Importanti novità giungono dal Corriere della Sera di oggi. Il giornale della borghesia milanese, infatti, è riuscito ad intervistare uno dei maggiori esponenti della geopolitica russa, Dmitrij Suslov, dirigente del Centro di studi europei ed internazionali, presso la Scuola superiore di Economia, uno dei centri nevralgici della politica estera di Vladimir Putin. Le difficoltà russe In una lunga intervista con il corrispondente Paolo Valentino, Suslov ha parlato delle prossime strategie del Cremlino, dell’andamento dellain Ucraina e di cosa l’Occidente potrà aspettarsi nei prossimi mesi di. Con chiara onestà intellettuale,ha confessato le notevoli difficoltà che Mosca sta incontrando: l’andamento attuale dellaè ben diverso, rispetto a quelle che furono le prerogative iniziali di Putin. ...

